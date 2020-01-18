У Росії пройшли одиночні пікети проти змін до Конституції

У Москві та Санкт-Петербурзі в суботу пройшли одиночні пікети проти змін до Конституції. Мали місце ексцеси з поліцією.

Про це повідомляє «МБХ-медіа».

«В центрі Москви біля адміністрації президента почалися пікети проти внесення змін до Конституції Росії. Люди вишикувалися в чергу, щоб встати у пікет з плакатом. Серед учасників акції муніципальний депутат Ілля Азар, активіст «Декомунізації» Дмитро Ентео, учасник «Спостерігачів Дагестану» Руслан Магомедов та інші», - йдеться у повідомленні.

Учасниця Pussy Riot Марія Альохіна прийшла на акцію з плакатом «Одни на нарах, другие голодные. Слався, Отечество наше свободное». Інший учасник акції тримав плакат ыз написом: «Путін узурпатор».

На акцію також прийшли активісти прокремлівського націоналістичного руху SERB, які спровокували конфлікт ыз пікетувальниками. Двох провокаторів SERB затримала поліція, після того, як вони порвали плакати протестувальників.

Повідомляється також, що в Петербурзі співробітники поліції затримали Марію Малишеву, яка вийшла до Гостинного двору з одиночним пікетом проти внесення змін до Конституції Росії.

Раніше в суботу влада Москви заявили, що погодили проведення 1 лютого мітингу 10 тисяч осіб проти конституційної реформи.

Як повідомляв Укрінформ, президент РФ Володимир Путін запропонував внести ряд змін до Конституції, що стосуються політичної системи, і провести голосування громадян з цього питання. Згідно з його пропозиціями, кандидатуру прем'єр-міністра і членів уряду РФ затверджуватиме Держдума, а не президент.

Вже створена і працює створена Путіним спеціальна група з підготовки змін до Конституції РФ.

Фото: МБХ-медіа