Новий російський прем'єр — уже в базі "Миротворця"

Сайт "Миротворець" 15 січня вніс на той момент ще кандидата на пост прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна у свою базу.

Відповідна інформація була розміщена на сайті "Миротворець" напередодні ввечері.

"Російський окупант. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим. Керівник Федеральної податкової служби РФ з 6 квітня 2010 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 29 липня 2015 року тоді ще глава ФПС Росії Мішустін відвідав податкову інспекцію в Ялті, після чого провів нараду з "керівниками територіальних податкових органів Кримського федерального округу". Він заявив, що інтеграція податкових органів анексованого Криму в систему ФПС Росії пройшла успішно.

"Веде розкішний спосіб життя і приховує його. Зокрема, Мішустін володіє нерухомістю вартістю в декілька сотень мільйонів рублів на Рубльово-Успенському шосе", - йдеться в повідомленні.

Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня подав у відставку уряд прем'єр-міністра РФ Дмитра Медвєдєва. При цьому президент Росії Володимир Путін запропонував Медвєдєву зайняти пост заступника голови Радбезу РФ. На посаду нового прем'єр-міністра РФ Путін вніс до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна.

Також 15 січня президент Росії виступив із посланням до Федеральних зборів і запропонував винести на обговорення пакет поправок до Конституції про частковий перерозподіл повноважень між органами влади. Зокрема, він запропонував дати Держдумі право затверджувати, а не лише погоджувати призначення прем'єр-міністра, віцепрем'єрів та інших чиновників уряду.

16 січня депутати Держдуми РФ одноголосно схвалили призначення Мішустіна прем'єр-міністром. Цього ж дня Путін видав указ про призначення Мішустіна главою уряду країни.