Путін пропонує Держдумі змінити 22 статті Конституції РФ

Опубліковано пакет документів про поправку до Конституції, внесений президентом Росії Володимиром Путіним в Державну думу.

Його розміщено в базі даних Держдуми.

У пакет документів про поправку до Конституції увійшли відповідний законопроект і пояснювальна записка до нього, а також розпорядження глави держави і перелік актів федерального законодавства, які підлягають визнанню такими, що втратили чинність при ухваленні законопроекту.

Зокрема, згідно з текстом документа, пропонується змінити 22 статті основного закону РФ (71, 75, 77, 78, 79, 81, 83, 95, 97, 102, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 125 , 128, 129, 132 і 133).

Як повідомлялося, 15 січня у посланні Федеральним зборам Путін запропонував внести ряд правок до Конституції РФ, зокрема, посилити вимоги до кандидатів в президенти Росії, також перерозподілити повноваження між гілками влади, конституційно прописати повноваження такого органу, як Держрада Росії.

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Для підготовки конкретних пропозицій про внесення поправок була сформована робоча комісія з 75 осіб, яка вже почала роботу. Путін також запропонував перед ухваленням винести поправки одним пакетом на "всенародне голосування".

Карикатура: Сергій Йолкін