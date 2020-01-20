Перемир'я на Донбасі: Разумков сподівається на допомогу нового голови ОБСЄ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що ОБСЄ за допомогою чинного голови Еді Рами зробить так, щоб на сході України настало перемир'я.

Про це Разумков сказав під час зустрічі з чинним головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і міністром європейських і закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рівень відповідальності, який зараз буде знаходитися на стороні ОБСЄ, він більш ніж серйозний. Ми сподіваємося, що при вашій допомозі ОБСЄ відіграє ту ключову роль, яка нарешті зробить так, щоб на сході дійсно настало перемир'я і повністю завершився обстріл", - сказав Разумков.

Спікер зазначив, що особливо Україна розраховує на підтримку "в рамках того, що Албанія цього року буде головувати в ОБСЄ".

"Ми сподіваємося, що найближчим часом буде спостерігатися досить серйозне збільшення активності в рамках роботи цієї організації щодо вирішення конфлікту на сході нашої держави", - зауважив Разумков.

Голова ВР також висловив сподівання, що двосторонні відносини між Україною та Албанією на міжпарламентському рівні будуть більш глибокими, більш якісними та більш якісними і регулярними.

Також Разумков відзначив новину про те, що найближчим часом має розпочати роботу посольство України в Албанії.

При цьому очільник українського парламенту запевнив, що "ми всіляко готові до співпраці та до спільної роботи на користь наших держав".

Разумков також подякував прем’єр-міністру Албанії за підтримку України у боротьбі за територіальну цілісність та захист національних інтересів.

"Ця стала підтримка спостерігається вже протягом багатьох років. Ми її відчуваємо як на односторонньому рівні, так і під час взаємодії на рівні різних організацій, в тому числі Організації Об'єднаних Націй", - підкреслив Разумков.

У свою чергу Еді Рама подякував Голові Верховної Ради за гостинний прийом.

Читайте також: Зеленський обговорив із головою ОБСЄ розширення мандату СММ на Донбасі

"Я знаю, що наразі склалася дуже складна ситуація. Як я вже зазначав раніше сьогодні міністру закордонних справ, Прем'єр-міністру та Президенту, ми жодним чином не сподіваємося на те, що ми вирішимо все і всі проблеми. Але ми дійсно будемо приділяти максимум уваги тому, яким чином можна змінити ситуацію заради людей. Ми також будемо докладати максимум зусиль для досягнення стійкого перемир'я для того, щоб не було жодних пострілів, заради людей, щоб полегшити їхні страждання", - наголосив голова ОБСЄ.

Як повідомлялося, чинний голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Албанії Еді Рама, який перебуває з робочим візитом в Україні, планує у вівторок, 21 січня, здійснити поїздку на Донбас для ознайомлення з безпекою і гуманітарною ситуацією в зоні конфлікту.