Піднімемо, коли зросте економіка: Зеленський обговорив із Гончаруком зарплати міністрів

Уряд повинен представити главі держави нову концепцію заробітних плат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, повідомляє пресслужба глави держави.

"Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде піднімати ці заробітні плати", – наголосив Президент.

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Зеленський зазначив, що з тими міністрами, які не погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися.

"Заробітні плати повинні бути нормальними, такими, на які можна нормально жити, й повинні відповідати статусу посадовців", – зауважив Президент.

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Як відомо, напередодні ЗМІ поширили інфографіку доходів урядовців, що викликало бурхливе обговорення в суспільстві.