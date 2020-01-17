Піднімемо, коли зросте економіка: Зеленський обговорив із Гончаруком зарплати міністрів
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, повідомляє пресслужба глави держави.
"Це повинна бути нормальна заробітна плата. Ми розуміємо, що це дуже серйозні фахівці, але я хочу мати спільну думку з вами й міністрами, що такі зарплати можуть бути сьогодні в Україні у такій ситуації, в якій перебуває наша економіка. Коли ви і ваш уряд піднімете економіку – можна буде піднімати ці заробітні плати", – наголосив Президент.
Зеленський зазначив, що з тими міністрами, які не погодяться працювати за запропоновану урядом зарплату, доведеться прощатися.
"Заробітні плати повинні бути нормальними, такими, на які можна нормально жити, й повинні відповідати статусу посадовців", – зауважив Президент.
Як відомо, напередодні ЗМІ поширили інфографіку доходів урядовців, що викликало бурхливе обговорення в суспільстві.