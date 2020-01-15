Дубілет: Ми маємо позбутись цього "зоопарку" надбавок, премій і допомог

У Кабінеті міністрів працюють над встановленням простих окладів та механізму нарахування премій.

Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз середній дохід міністра становить від 40 до 80 тисяч гривень на місяць... В нас ще буде дискусія навколо того, який дохід має бути. Я абсолютно згоден, що ми маємо позбавитись цього "зоопарку" надбавок, премій, допомог для того, щоб був простий оклад і простий механізм, за яким визначається премія. Це радянська спадщина для того, щоб всіх заплутати. Я думаю, що ми цього зможемо позбавитись у найближчі тижні або місяці", - сказав Дубілет.

Читайте також: Уряд щомісяця публікуватиме доходи міністрів і заступників

Він наголосив, що у державних службовців має бути прозора зарплата.

Раніше у відповіді Секретаріату Кабінету міністрів на запит видання «Слово і Діло» зазначається, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заробив у грудні 76 тис. 190,48 грн (фактично отримав 61 тис. 333,34 грн). Його оклад – 20 тис. грн (стільки ж надбавка за інтенсивність і премія), премія за листопад – 16 тис. 190,48 грн.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заробив 86 тис. 773,67 грн (виплатили 69 тис. 852,80 грн). Його оклад становив 6 тис. 368,9 грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років – 2 тис. 101,74 грн, премія – 15 тис. 975,90 грн, премія за листопад – 12 тис. 142,85 грн, зарплата за час відряджень – 43 тис. 815,38 грн.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив за грудень 84 тис. 886,77 грн (отримав 68 тис. 333,85 грн). У цю суму увійшли 15 тис. 380,95 грн окладу (стільки ж за інтенсивність роботи), 34 тис. грн премії за грудень, 15 тис. 380,95 грн премії за листопад, 4 тис. 743,92 грн зарплати за час відряджень.

Зарплата міністра Кабміну Дмитр Дубілета становила 17 тис. 543,97 грн (отримав 14 тис. 122,90 грн): оклад – 15 тис. 228,92 грн, зарплата за час відпустки – 2 тис. 315,05 грн.