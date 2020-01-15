Дубілет: Ми маємо позбутись цього "зоопарку" надбавок, премій і допомог
Про це сказав міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз середній дохід міністра становить від 40 до 80 тисяч гривень на місяць... В нас ще буде дискусія навколо того, який дохід має бути. Я абсолютно згоден, що ми маємо позбавитись цього "зоопарку" надбавок, премій, допомог для того, щоб був простий оклад і простий механізм, за яким визначається премія. Це радянська спадщина для того, щоб всіх заплутати. Я думаю, що ми цього зможемо позбавитись у найближчі тижні або місяці", - сказав Дубілет.
Він наголосив, що у державних службовців має бути прозора зарплата.
Раніше у відповіді Секретаріату Кабінету міністрів на запит видання «Слово і Діло» зазначається, що Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заробив у грудні 76 тис. 190,48 грн (фактично отримав 61 тис. 333,34 грн). Його оклад – 20 тис. грн (стільки ж надбавка за інтенсивність і премія), премія за листопад – 16 тис. 190,48 грн.
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заробив 86 тис. 773,67 грн (виплатили 69 тис. 852,80 грн). Його оклад становив 6 тис. 368,9 грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років – 2 тис. 101,74 грн, премія – 15 тис. 975,90 грн, премія за листопад – 12 тис. 142,85 грн, зарплата за час відряджень – 43 тис. 815,38 грн.
Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заробив за грудень 84 тис. 886,77 грн (отримав 68 тис. 333,85 грн). У цю суму увійшли 15 тис. 380,95 грн окладу (стільки ж за інтенсивність роботи), 34 тис. грн премії за грудень, 15 тис. 380,95 грн премії за листопад, 4 тис. 743,92 грн зарплати за час відряджень.
Зарплата міністра Кабміну Дмитр Дубілета становила 17 тис. 543,97 грн (отримав 14 тис. 122,90 грн): оклад – 15 тис. 228,92 грн, зарплата за час відпустки – 2 тис. 315,05 грн.