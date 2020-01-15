Уряд щомісяця публікуватиме доходи міністрів і заступників

На Урядовому порталі щомісяця публікуватимуть інформацію про зарплати міністрів.

Про це міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поінформував на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми будемо просто офіційно публікувати щомісяця доходи наших ТОП-посадоців. Це не є таємною інформацією. Вважаємо, що це буде ще один крок для того, щоб ми стали більш прозорими та більш чесними із суспільством. На сайті КМУ публікуватимуться щомісяця ті доходи, які отримують міністри, заступники міністрів”, - сказав Дубілет.

За його словами, представники ЗМІ роблять багато офіційних запитів до КМУ щодо рівня зарплат урядовців.