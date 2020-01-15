Малюська заявив, що історії про високі зарплати у Мін’юсті триватимуть

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що не отримував 226 тис. грн, а розповсюджена інфографіка з указаною сумою - маніпулятивна.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

“Публічність посади часто створює неприємності. Учора роздратованій дружині на запитання “І де гроші?” довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував, і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи. А загалом зарплата дійсно була малою, і раніше казав правду. Напевно те саме доведеться ще не раз пояснювати й іншим”, - заявив Малюська.

За його словами, “єдине, що радує у цій ситуації, це що нарешті зможу нормально поговорити з мамою, бо останні кілька місяців наші розмови зводились до виправдовувань після тез “негайно пиши заяву і йди з цієї дурної роботи”, “натягни шапку поглибше, сядь у тролейбус і послухай, що про вас розповідають, воно тобі треба за 16 тисяч?”.

“Але якщо відійти від особистого і перейти до суті, то висока зарплата чиновників – це професійна необхідність. Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту, і летіти у такому випадку доведеться власним коштом (якщо повезе, потім компенсують)”, - вважає міністр юстиції.

Також Малюська заявив, що потрапляння на політичну посаду робить з людини політичного діяча, і таку особу “протягом кількох років після звільнення не візьме на роботу жодна пристойна міжнародна компанія чи організація”.

“Я, наприклад, після закінчення політичної кар’єри не зможу повернутися до своєї попередньої роботи, якою займався майже 10 років. Тому критично важливо не повністю витратити усі попередні накопичення, але й залишити хоч трохи на потім”, - вважає міністр.

Водночас Малюська заявив, що “історії про високі зарплати у Мін’юсті продовжуватимуться (і мова тут не про мене)”.

“Ми продовжуватимемо наймати у штат топових юристів, що зекономить мільйони доларів бюджетних коштів, які ми зараз вимушені, наприклад, витрачати на аутсорс вітчизняних та іноземних адвокатів, чиї погодинні ставки іноді можуть доходити ледь не до тисячі доларів. Це буде не дуже піарно, зате правильно і економно”, - вважає міністр.

Як повідомлялося, напередодні у ЗМІ поширили інфографіку, згідно з якою міністр юстиції Денис Малюська стоїть на другому місці з-поміж міністрів за рівнем заробітної плати, яка зазначена в сумі 226 тис. грн.