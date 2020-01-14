Гончарук — про зарплати міністрів: Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця

Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.

Про це написав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

“Наша принципова позиція — в Уряді не буде корупціонерів і схем. Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі”, - написав він.

Гончарук зазначив, що міністри — державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладена велика відповідальність за результати їх роботи.

“Саме тому ми впроваджуємо ключові показники ефективності, за якими будуть оцінюватись результати роботи чиновників з відповідними висновками.

Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання — тільки так влада буде працювати ефективно”, - наголосив прем’єр.

За його словами, дані по зарплатах, які отримують міністри, є абсолютно відкритими.

“Наш Уряд — перший, міністри якого живуть так, як і представники влади у будь-якій цивілізованій країні — на зарплату від платників податків.

Читайте також: Гончарук доручив Верланову подати в Кабмін план переатестації усіх податківців

Наразі ми бачимо багато маніпуляцій щодо зарплат працівників Уряду. Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців. Представники Кабінету Міністрів нададуть деталізацію з поясненнями”, - написав Гончарук.

Раніше у відповіді секретаріату Кабінету міністрів на запит «Слово і Діло» повідомили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заробив у грудні 76 тис. 190,48 грн (фактично отримав 61 тис. 333,34 грн). Його оклад – 20 тис. грн (стільки ж надбавка за інтенсивність і премія), премія за листопад – 16 тис. 190,48 грн.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заробив 86 тис. 773,67 грн (виплатили 69 тис. 852,80 грн). Його оклад становив 6 тис. 368,9 грн (стільки ж за інтенсивність), за вислугу років – 2 тис. 101,74 грн, премія – 15 тис. 975,90 грн, премія за листопад – 12 тис. 142,85 грн, зарплата за час відряджень – 43 тис. 815,38 грн.

Віцепрем'єр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заробив за грудень 84 тис. 886,77 грн (отримав 68 тис. 333,85 грн). У цю суму увійшли 15 тис. 380,95 грн окладу (стільки ж за інтенсивність роботи), 34 тис. грн премії за грудень, 15 тис. 380,95 грн премії за листопад, 4 тис. 743,92 грн зарплати за час відряджень.

Зарплата міністра Кабміну Дмитро Дубілета склала 17 тис. 543,97 грн (отримав 14 тис. 122,90 грн): оклад – 15 тис. 228,92 грн, зарплата за час відпустки – 2 тис. 315,05 грн.