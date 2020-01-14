Гончарук доручив Верланову подати в Кабмін план переатестації усіх податківців

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив керівнику Державної податкової служби Сергію Верланову у двотижневий строк розробити та подати на розгляд Кабміну план переатестації усіх співробітників ДПС України.

Про це Гончарук повідомив у Facebook за результатами зустрічі з Верлановим.

"Ситуація, яка склалася в одеській податковій, засвідчує про те, що нам ще треба багато над чим працювати й підсилювати контроль. Тому, по-перше, прошу керівника Нової податкової Сергія Верланова поїхати на місце події, розібратись в ситуації та доповісти про результати. По-друге, провести перевірку доброчесності та відповідності антикорупційному законодавству керівників територіальних органів ДПС та її Центрального апарату. А також у двотижневий строк розробити та подати КМУ план переатестації усіх співробітників ДПС України", - наголосив Гончарук.

Він запевнив, що уряд не дозволить нікому у новій податковій вимагати гроші у підприємців та прикриватися "кришею", підкресливши, що всі корупційні прояви у державних органах будуть знищені в корені.

"Ті, хто думає, що й досі можна спокійно красти та відсидітися у тіні - глибоко помиляються. Безкарно красти, вимагати гроші та будувати тіньові схеми більше не дозволено", - заявив Гончарук.

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Як повідомлялося, 13 січня детективи НАБУ оголосили підозру в хабарництві в.о. першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Одеської області. За даними слідства, в.о. начальника ГУ ДПС разом зі своїм заступником запропонував керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, зокрема кримінальної.

Згодом очільник ДПС Верланов відсторонив усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків.

Фото: Кабмін