Гончарук у середу представить нового голову НАЗК

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у середу, 15 січня, на засіданні уряду представить нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"15 січня під час засідання Кабінету міністрів України під головуванням Прем’єр-міністра Олексія Гончарука відбудеться представлення нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції", - йдеться в анонсі.

У засіданні КМУ візьмуть участь посол ЄС, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, постійна представниця ПР ООН в Україні Дафіна Ґерчева.

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Представлення буде відкрите для ЗМІ та триватиме з 11:15 до 12:15. Орієнтовно о 14:00 відбудеться брифінг за підсумками засідання уряду.