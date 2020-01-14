Гончарук доручив відсторонити головного лісівника Закарпаття

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив відсторонити керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу від посади на час проведення аудиту.

Про це він заявив під час наради з представниками територіальних органів Держлісагентства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“По вас дуже погана інформація, і ЗМІ, і багато депутатських звернень було до мене особисто по вас. Тому я попросив вас відсторонити від виконання обов'язків до закінчення проведення аудиту. А за підсумками, якщо будуть підстави, то звільнити у першу чергу", - заявив Гончарук.

За його словами, там же у суспільства є певні сумніви, ситуація розгортається таким способом: без істерик, але обов’язково проводиться аудит.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Гончарук дав доручення забезпечити з 1 лютого в Україні повноцінне функціонування централізованого обліку деревини, а також доручив МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.