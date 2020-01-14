Гончарук анонсував аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу

У деяких областях проведуть найближчим часом аудит підприємств, які займаються вирубкою лісу.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив журналістам під час наради з представниками територіальних органів Держлісагентства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У цих областях буде проведений тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів, незалежно від форми власності, адже є державні ліси, а є комунальні лісгоспи. Незалежно від того, кому підпорядковане підприємство, воно має працювати за законом", - сказав Гончарук.

За його словами, для перевірок визначили пріоритетні області - Рівненська, Волинська, Чернігівська, Сумська, Закарпатська і район Карпат.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Гончарук дав доручення забезпечити з 1 лютого в Україні повноцінне функціонування централізованого обліку деревини, а також доручив МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.