Боротьба з "лісовими" схемами: Гончарук доручив знайти чесних людей, інших "попросять на вихід"

Держагентство лісових ресурсів має розпочати реальну ефективну боротьбу із незаконною вирубкою лісу та обігу деревини.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час наради з представниками територіальних органів Держлісагентства, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Андрій Володимирович (голова Держлісагентства Андрій Заблоцький - ред.), я прошу вас спробувати знайти усередині системи порядних, професійних, чесних людей, які допоможуть (у боротьбі із незаконною вирубкою лісу - ред.), а всіх інших будемо просити на вихід. У нас є дуже багато інформації, підтвердженої та непідтвердженої, про те, що відбувається у кожній області. Але загальна логіка наступна: у нас принципово мають змінитися правила роботи ринку", - сказав Гончарук.

За його словами, деревина має продаватися виключно через прозорі процедури, а прямі контракти мають піти у минуле, корупції у галузі бути не повинно. Поки що ж, додав Прем'єр-міністр, владі доводиться постійно чути від суспільства про незаконні вирубки, чорних лісорубів та контрабанду лісу.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня Гончарук дав доручення забезпечити з 1 лютого в Україні повноцінне функціонування централізованого обліку деревини, а також доручив МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.

Фото: Павло Багмут