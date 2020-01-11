Незаконні порубки на Харківщині: Голова ОДА вимагає звільнення керівника лісництва

Під час селекторної наради Кабінету міністрів керівник Харківської ОДА звернувся до нового очільника Держагентства лісових ресурсів з вимогою звільнити керівника ДП «Жовтневе лісництво» Віктора Сису.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної державної адміністрації.

«У мене прохання до новопризначеного керівника агентства лісових ресурсів (Андрія Заблоцького призначили на посаду наприкінці 2019 року - ред.). У нас є певна особа під прізвищем Сиса. ... Цього лісоруба (я беру на себе таку відповідальність) чорного та такого, що незаконно вирубує ліс, знає вся Україна. Його знає навіть Президент. Вирубка лісів у Харківській області асоціюється саме з цим прізвищем. Сиса працює до сьогоднішнього дня. Його ловлять правоохоронці, його беруть під варту, після цього звільняють, після цього відсторонюють від посади, але Сиса продовжує на даний час працювати та рубати наш ліс. Тому в мене таке пряме конкретне питання: зробіть щось, щоб його прибрати», - заявив голова Харківської ОДА під час селекторної наради.

Ця нарада під керівництвом Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука була присвячена трьом питанням: припиненню діяльності незаконних АЗС та закладів грального бізнесу, а також ситуації з обігом деревини в країні.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали «на гарячому» директора одного з державних підприємств, розташованих на території Харківської області, який запропонував та надав старшому детективу Національного бюро хабар у сумі 100 тис. доларів США. Як потім заявили в НАБУ, в пакеті виявилося на 10 тисяч доларів більше. Гроші пропонувалися за закриття кримінального провадження, пов’язаного із нелегальною деревиною та продажем лісоматеріалів за заниженими цінами.

31 жовтня 2019 року директору лісгоспу повідомили про підозру.

2 листопада Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Віктору Сисі запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 4,994 млн грн (у 7 разів менше, ніж просив прокурор). 4 листопада члени його сім'ї внесли за нього заставу. А 27 грудня рішенням Вищого антикорупційного суду керівнику Жовтневого лісництва частково змінили запобіжний захід – зняли електронний засіб контролю. Наразі Сиса продовжує працювати директором лісгоспу.

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Раніше, під час наради на Харківщині за участі Президента Володимира Зеленського, Сису звинуватили у «кришуванні» чорних лісорубів. Президент, дізнавшись, що Сиса відсутній у залі і знаходиться у відрядженні в столиці, у розмові по телефону запросив його до Адміністрації Президента.