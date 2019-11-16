Службовців лісництва на Харківщині підозрюють у розтраті майже на 100 мільйонів

Прокуратура повідомила службовим особам лісництва на Харківщині про підозру в незаконному вирубуванні понад 18 тис. дерев, унаслідок чого державі завдано збитків майже на 100 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

“Прокуратурою Харківської області сімом службовим особам одного з державних підприємств повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата державного майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, учинена за попередньою змовою групою осіб)”, - ідеться у повідомленні.

За даними слідства, яке здійснюється територіальним управлінням ДБР у Полтаві за оперативного супроводу УСБУ в Харківській області, підозрювані ймовірно здійснили розтрату ввіреного їм майна шляхом незаконного вирубування понад 18 тис. дерев на території лісового господарства, внаслідок чого державі завдано збитків на суму понад 98,6 млн грн.

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Зазначається, що 14 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання згаданих службових осіб. Досудове розслідування триває.