В Україні майже 8% лісів ніким не охороняються — голова Держлісагентства

В Україні не закріплені за постійними лісокористувачами та ніким не охороняються майже 800 тисяч гектарів лісів, що становить 7,5% лісового фонду країни.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у Facebook.

“7,5% лісів (а це майже 800 тис. га) взагалі не закріплені за постійними лісокористувачами, і ніким не охороняються. Відповідно жодної охорони від незаконних рубок і облік деревини не здійснюється”, - написав Заблоцький.

Він зазначив, що 12% лісового фонду України знаходиться у віданні органів місцевого самоврядування, які заготовляють близько 2 млн кубометрів деревини. Втім, зі 187 постійних лісокористувачів комунальної власності до системи електронного обліку підключено лише 69. За словами голови Держлісагентства, комунальні підприємства, так звані “агролісгоспи” зі значними обсягами заготівлі у Житомирській, Сумській, Чернігівській та інших областях не здійснюють електронного обліку деревини.

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Наразі, за інформацією Заблоцького, електронний облік деревини повністю здійснюють лише державні лісгоспи, які належать до сфери управління Держлісагентства та Міноборони України. Загалом, це близько 74% всіх лісів.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня 2020 року на селекторній нараді Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення забезпечити з 1 лютого в Україні повноцінне функціонування централізованого обліку деревини, а також доручив МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.