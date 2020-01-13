В Україні майже 8% лісів ніким не охороняються — голова Держлісагентства
Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький у Facebook.
“7,5% лісів (а це майже 800 тис. га) взагалі не закріплені за постійними лісокористувачами, і ніким не охороняються. Відповідно жодної охорони від незаконних рубок і облік деревини не здійснюється”, - написав Заблоцький.
Він зазначив, що 12% лісового фонду України знаходиться у віданні органів місцевого самоврядування, які заготовляють близько 2 млн кубометрів деревини. Втім, зі 187 постійних лісокористувачів комунальної власності до системи електронного обліку підключено лише 69. За словами голови Держлісагентства, комунальні підприємства, так звані “агролісгоспи” зі значними обсягами заготівлі у Житомирській, Сумській, Чернігівській та інших областях не здійснюють електронного обліку деревини.
Наразі, за інформацією Заблоцького, електронний облік деревини повністю здійснюють лише державні лісгоспи, які належать до сфери управління Держлісагентства та Міноборони України. Загалом, це близько 74% всіх лісів.
Як повідомляв Укрінформ, 11 січня 2020 року на селекторній нараді Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення забезпечити з 1 лютого в Україні повноцінне функціонування централізованого обліку деревини, а також доручив МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції безперервно запобігати незаконним вирубкам лісів і виявляти порушення.