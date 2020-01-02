Уряд обговорює з ЄС створення ефективного ринку в сфері вирубки лісів

Уряд обговорює з Європейським Союзом зняття мораторію на експорт лісу-кругляку та створення ефективного ринку в сфері вирубки лісів та деревообробки.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна”.

“У нас в уряді зараз є пріоритетною тема створення ефективних ринків з однаковими правилами гри там, де не було ринків взагалі, або де ринки існували, але з не рівними правилами. І сфера вирубки і деревообробки – це одна з таких сфер. Ми цим займаємося. Обговорюємо з ЄС, як рухатися далі... Мораторій був запроваджений як тимчасовий захід до моменту вироблення ефективної політики в цій сфері”, - сказав Кулєба.

Він заявив, що особисто виступає проти мораторію на ліс-кругляк, і взагалі мораторію на якісь експортні операції з Євросоюзом.

“У нас, взагалі, будь-який мораторій – це джерело тіньової економіки. Тому стратегічна мета – відмовитися від мораторію. Але зробити це можна буде тоді, коли в Україні діятиме ефективна економічна політика в цій сфері”, - зазначив віцепрем’єр-міністр.

За його словами, наразі уряд намагається деполітизувати цей процес і знайти ефективні економічні рішення, які рівномірно захищатимуть як інтереси Євросоюзу, так і інтереси України.