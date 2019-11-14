У Житомирі показали, як працює проєкт «Ліс у смартфоні», що дозволяє у режимі онлайн з телефону чи комп’ютера перевірити законність вирубок у державних лісгоспах та дізнатися, хто їх проводить.

Презентація проєкту відбулася у Станишівському лісництві державного підприємства «Житомирське лісове господарство», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У людини, яка йде лісом і побачила рубку, виникає запитання про її законність. У першу чергу треба знайти діляночний стовпчик, на ньому подивитися квартал, виділ. Якщо у лісі гарний зв’язок, то можна через смартфон зайти на сайт https://lk.ukrforest.com/. Включивши геолокацію, на екрані з’явиться карта і на місці, де стоїть власник смартфону, висвітлюється інформація, що відбувається у лісі. Якщо зв’язок поганий, дані зі стопчика можна занотувати і перевірити з комп’ютера чи там, де є краще покриття інтернетом», - розповів головний лісничий державного підприємства «Житомирське лісове господарство» Сергій Дубницький.

У Житомирі презентували проєкт «Ліс у смартфоні» / Фото: Ірина Чириця, Укрінформ

Як зауважив, начальник відділу лісового господарства, охорони та захисту лісу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Валентин Венгерчук, проєкт «Ліс у смартфоні» базується на реєстрі дозвільних документів, які дають право на господарську діяльність, пов’язану із заготівлею деревини.

Відтак сайт реєстру відображає інформацію про область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

«Якщо на рубання є дозвіл, це означає, що з деревини сплачені податки», - акцентує Венгерчук.

При цьому інформацію про рубання лісів можна також побачити на сайтах державних лісгоспів і обласного управління лісового та мисливського господарства.

Якщо ж на карті лісорубного квитка немає, а в лісі триває рубка, людям рекомендують звернутися до лісництва чи лісгоспу, на території якого триває вирубування, що не відображене на карті.

У Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сподіваються, що проєкт спростить комунікацію між лісівниками та громадськістю, зніме рівень суспільної напруги та попередить спекуляції навколо лісозаготівлі.

Наразі на сайті електронного реєстру доступні дані по Чернігівській, Полтавській, Рівненській, Київській, Волинській, Тернопільській, Закарпатській, Житомирській областях. Станом на 13 листопада там оприлюднено інформацію про 31 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини.