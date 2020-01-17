Гончарук та члени уряду залишили сесійну залу Ради

Народні депутати від опозиційних фракцій криками "ганьба" проводжали членів уряду на чолі з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком через те, що очільник уряду не відповів на запитання депутатів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук разом з іншими членами уряду з'явилися у Верховній Раді наприкінці години запитань до уряду. Весь час, відведений на годину запитань, виступав і відповідав на запитання депутатів міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Після цього Гончарук мав короткий виступ перед парламентаріями, а потім з іншими урядовцями залишив сесійну залу під крики "ганьба" від опозиційних фракцій та оплески від фракції "Слуга народу".

"Ми, на жаль, маємо констатувати, що на Погоджувальній раді всі фракції домовилися про те, що Прем'єр-міністр України відповість на запитання, в тому числі, і відносно виплат, які зараз уряд... собі нарахували. Він втік навіть від цих запитань", - сказала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Вона також звернулася до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з вимогою повернути Прем'єр- міністра до сесійної зали.

"Виходячи з того, що в нас сьогодні досить сильно зрушився графік роботи, то ми виходимо з тих можливостей, який в нас є... Час, відведений Регламентом для години запитань до уряду, вичерпаний вже давно, і ви це теж добре знаєте", - сказав Дмитро Разумков, звертаючись до Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Вранці уряд не з'явився до Ради на годину запитань. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що члени Кабміну на консультаціях.

Згідно із ст. 15 Закону "Про Кабінет Міністрів України", Прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Парламент розглядає питання про його відставку не пізніше ніж на десятий день після надходження відповідної заяви, якщо вона надійшла під час чергової сесії ВР, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Прем’єр-міністр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття рішення про відставку Прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів.

Згідно із ст.115 Конституції України, Прем’єр-міністр України, інші члени Кабінету міністрів мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Відставка Прем’єр-міністра, прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією.

Кабінет міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою або відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів України.