Новим депутатом Ради замість Венедіктової став один із керівників Atlas Weekend

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народним депутатом України Олександра Санченка, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 137.

Про це інформують у ЦВК на сторінці у Facebook.

"Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Санченка Олександра Володимировича, 1988 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під № 137", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідне рішення ухвалено у зв’язку з надходженням до ЦВК постанови Верховної Ради від 14 cічня 2020 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата Ірини Венедіктової, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

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До цього призначення Венедіктова очолювала Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

14 січня 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Венедіктової.

Санченко є директором із урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.

Фото: Facebook / Oleksandr Sanchenko