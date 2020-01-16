Кулеба висловив "обережний оптимізм" щодо налагодження відносин з Угорщиною

Україна із оптимізмом дивиться у майбутнє відносин з Угорщиною і розраховує на досягнення компромісів задля врегулювання ситуації з урахуванням інтересів обох країн.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час зустрічі з пресою за підсумками візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Угорщина зараз не є проблемою у наших відносинах з НАТО, з Угорщиною в нас зараз є обережний оптимізм. З початку року деякі речі відбулися, які дають нам можливість розраховувати на подальші спільні кроки - і Україні, і Угорщині - з врегулювання тієї ситуації, що склалася", - сказав урядовець.

Він нагадав, що створено Українсько-угорську міжурядову комісію, яку він очолює разом міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. "Я з нетерпінням очікую на нашу зустріч, де ми, безумовно, будемо говорити не лише про розвиток торгівлі, а й про шляхи виходу з ситуації, в якій ми вже протягом двох років перебуваємо", - зазначив український віцепрем'єр-міністр.

Водночас Кулеба наголосив, що не відходить від позиції захисту інтересів України і має намір обговорити це під час зустрічі з угорськими колегами.

«Таке рішення та вихід з кризи (відносин) має враховувати як інтереси України, так і інтереси Угорщини. Це не буде повернення в ту ситуацію, що існувала до ухвалення Верховною Радою закону про освіту. Але треба шукати компроміси. Безумовно будемо шукати та йти на компроміси, і очікуємо, що й угорська сторона так само буде йти на компроміси. Нам потрібно спільне рішення, як врахує інтереси обох сторін», = зауважив український урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, відносини між Україною та Угорщиною ускладнилися після ухвалення в Україні Закону "Про освіту".

Закон у другому читанні та в цілому ухвалили 5 вересня 2017 року, він набув чинності 28 вересня. Згідно з нормами цього документа, розширено використання державної мови в шкільному навчанні. Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

Будапешт блокував засідання комісії Україна – НАТО на вищому рівні і заявляв, що готовий протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.