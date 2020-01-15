Польщі не байдуже, як Україна вестиме переговори з Росією – посол РП

Польща зацікавлена, яким шляхом Україна вестиме переговори з Росією, яким чином відбуваються розмови у Мінську і в Нормандському форматі.

Про це в Краматорську заявив Надзвичайний і Повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький на круглому столі «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас Україна - не функція якихось глобальних на шахматній дошці маневрів. Ми зацікавлені, яким шляхом Україна буде вести переговори з Росією, яким чином відбуваються розмови у Мінську і в нормандському форматі», - сказав посол.

Він запевнив, що Польща буде завжди підтримувати Україну в кожному рішенні, яке буде підтримано самим українським народом і урядом країни.

Ціхоцький нагадав, що «декілька днів назад прем’єр-міністр Польщі ще раз заявив, що допоки Крим не повернеться до України, нормалізації відносин з Росією не буде, і це позиція Польщі».

«У інших може інша позиція, у інших може газова труба важлива, чи якісь турбіни в Криму. А для нас життя і безпека найбільш важливі», - запевнив посол.

Він сказав, що приїхав на Донбас, також для того, щоб підтримати тут людей і сказати їм своє «спасибі» за розбудову цієї території. «Я також приїхав, щоб висловити вдячність і українським військовим, і всім, хто вирішив тут залишитися і тут будувати свій бізнес, своє життя, допомагати населенню. Всі вони допомагають цим і нам. Для Польщі, сусіда, війна Росії проти України, війна Росії проти Грузії, дестабілізація Молдови – це не екзотична тема», - підкреслив Ціхоцький.

Він додав, що, «всі, хто в воєнному аспекті, хто в громадському, хто в суспільному, тут розвивають території, всі вони наші герої, Польщі».