Росія має нести відповідальність за свої дії на Донбасі – посол Литви

Росія повинна нести відповідальність за свої дії на Донбасі, за те, що продовжуються обстріли.

Про це заявив посол Литви в Україні Марюс Януконіс на круглому столі "Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд" у Краматорську, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Звичайно, ми хочемо, щоб як найшвидше настав мир на сході України, але ми бачимо, що конфлікт не закінчується, ми бачимо обстріли, ми бачимо продовження цього конфлікту. І дуже важливо також не забувати, хто почав цей конфлікт, хто створив цей конфлікт. ... І Росія має нести відповідальність за свої дії", - сказав посол.

Він також зазначив, що був особисто здивований, що в "сірій зоні" на Донбасі живуть 600 тисяч осіб. "Це величезна цифра, і це конкретні люди з конкретними потребами і з конкретною складною ситуацією. І ми не повинні забувати про них", - сказав Януконіс та додав, що Литва і далі буде допомагати мешканцям Донбасу.