Посли Польщі, Латвії та Естонії відвідали Краматорськ
Про це йдеться у повідомленні посольства Польщі в Україні.
У Краматорську посол Ціхоцкі і генеральний консул Республіки Польща у Харкові Януш Яблоньскі відвідали школу № 22, якій передали матеріали для забезпечення роботи класу, де учні вивчають польську мову, що здійснено в рамках акції “Польська допомога”.
Дипломати РП провели також зустріч із представниками польської діаспори Сєверодонецька, яким передали подарунки.
Посли Польщі, Латвії та Естонії відвідали Краматорськ
Під час зустрічі з представниками сєверодонецької групи СММ ОБСЄ посол Бартош Ціхоцкі наголосив, що „Польща продовжуватиме підтримувати заходи, спрямовані на завершення конфлікту на Донбасі, в тому числі в рамках підготовки до головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році”.
Посли ознайомилися з безпековою та гуманітарною ситуацією в контрольному пункті Майорське, що на лінії зіткнення на Донбасі.