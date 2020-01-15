Посли Республіки Польща - Бартош Ціхоцкі, Латвійської Республіки - Юріс Пойканс, Естонської Республіки – Каймо Кууск відвідали Краматорськ, де зустрілися з керівництвом Донецької області та командуванням Операції Об'єднаних сил.

Про це йдеться у повідомленні посольства Польщі в Україні.

У Краматорську посол Ціхоцкі і генеральний консул Республіки Польща у Харкові Януш Яблоньскі відвідали школу № 22, якій передали матеріали для забезпечення роботи класу, де учні вивчають польську мову, що здійснено в рамках акції “Польська допомога”.

Дипломати РП провели також зустріч із представниками польської діаспори Сєверодонецька, яким передали подарунки.

Посли Польщі, Латвії та Естонії відвідали Краматорськ

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Під час зустрічі з представниками сєверодонецької групи СММ ОБСЄ посол Бартош Ціхоцкі наголосив, що „Польща продовжуватиме підтримувати заходи, спрямовані на завершення конфлікту на Донбасі, в тому числі в рамках підготовки до головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році”.

Посли ознайомилися з безпековою та гуманітарною ситуацією в контрольному пункті Майорське, що на лінії зіткнення на Донбасі.