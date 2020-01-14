Тристороння контактна група збереться в Мінську 16 січня
Про це повідомила у Facebook прессекретар Кучми Дарка Оліфер.
"Сьогодні в Києві Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником діючого глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Хайді Грау. Обговорили порядок денний першого засідання ТКГ у 2020 році, яке має відбутися 16 січня у Мінську", - написала Оліфер.
Вона зазначила, що у розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод та реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.
За словами Оліфер, під час спілкування Леонід Кучма поінформував Грау про недотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО і про те, що внаслідок обстрілів є загиблі та поранені українські військові.
"Цілковите припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення контролю над кордоном – лише з цього може розпочатися повернення миру", - наголосив Кучма.
Як повідомлялося, швейцарська дипломатка Хайді Грау в грудні 2019 року була призначена новим спецпредставником діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка, який обіймав цю посаду з червня 2015 року.
Фото: facebook.com/darka.olifer