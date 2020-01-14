Тристороння контактна група збереться в Мінську 16 січня

Представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кучма обговорив із спецпредставником голови ОБСЄ Хайді Грау порядок денний першого в цьому році засідання ТКГ, запланованого на 16 січня.

Про це повідомила у Facebook прессекретар Кучми Дарка Оліфер.

"Сьогодні в Києві Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником діючого глави ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Хайді Грау. Обговорили порядок денний першого засідання ТКГ у 2020 році, яке має відбутися 16 січня у Мінську", - написала Оліфер.

Вона зазначила, що у розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод та реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.

За словами Оліфер, під час спілкування Леонід Кучма поінформував Грау про недотримання режиму тиші з боку незаконних збройних формувань ОРДЛО і про те, що внаслідок обстрілів є загиблі та поранені українські військові.

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"Цілковите припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення контролю над кордоном – лише з цього може розпочатися повернення миру", - наголосив Кучма.

Як повідомлялося, швейцарська дипломатка Хайді Грау в грудні 2019 року була призначена новим спецпредставником діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Вона змінила австрійського дипломата Мартіна Сайдіка, який обіймав цю посаду з червня 2015 року.

Фото: facebook.com/darka.olifer