Посли трьох країн приїхали в зону ООС

Посли Естонської Республіки в Україні Каімо Кууск, Латвійської Республіки - Юріс Пойканс та Польщі - Бартош Ціхоцький відвідали район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“До району проведення операції Об'єднаних сил прибула делегація у складі надзвичайних і повноважних послів Естонії, Латвії та Польщі, а також військових капеланів Латвійської Республіки. Метою візиту є огляд ситуації, яка на сьогодні склалася на сході України та надання гуманітарної допомоги. Зокрема, це одяг та медичне обладнання для лікувальних закладів”, - повідомив помічник командувача Об'єднаних сил Дмитро Бородавко.

За його словами, зараз дуже важливо показувати світовій спільноті ситуацію, яка склалася на Донбасі, щоб ще раз підтвердити агресію з боку Російської Федерації і прагнення України до миру. Йдеться про відновлення миру в рамках домовленостей в нормандському форматі та тристоронньої контактної групи, уточнив Бородавко.