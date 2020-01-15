У Раді 12 лютого пройдуть слухання щодо боротьби з онкозахворюваннями в Україні
Відповідне рішення підтримали 344 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Постанова передбачає проведення 12 лютого 2020 року в залі пленарних засідань Верховної Ради парламентських слухань на тему «Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення».
Як ідеться в пояснювальній записці, проведення цих парламентських слухань сприятиме вдосконаленню державної політики у сфері боротьби з онкологічною захворюваністю в Україні, покращенню діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних наукових установ та профільних об’єднань громадян у частині організації заходів з ранньої діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих, впровадженню у практику вітчизняної галузі охорони здоров’я сучасних методів лікування раку.