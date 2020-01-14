ВР ратифікувала договір між Україною та Бразилією про взаємну правову допомогу

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Договору між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах".

За його ухвалення проголосували 332 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Верховна Рада України ратифікувала Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах, укладений 2 серпня 2018 року в м. Бразиліа, який набирає чинності через тридцять (30) днів від дати отримання через дипломатичні канали останнього письмового повідомлення, яке підтверджує, що внутрішні процедури, необхідні для набрання цим Договором чинності, виконані Сторонами.

На підставі Договору буде створено ефективний механізм співробітництва між компетентними органами двох держав у цивільних, комерційних та адміністративних справах, включаючи взаємне визнання та виконання судових рішень у таких справах, а також вироків у кримінальних справах у частині цивільного позову.

Читайте також: Рада ратифікувала протокол про вільну торгівлю між Україною та Грузією

Положеннями Договору закріплюється право громадян будь-якої із Сторін та осіб, що постійно проживають на її території, на вільний доступ до правосуддя та рівні з громадянами та особами, що постійно проживають на території іншої Сторони, права та обов’язки у провадженні на території іншої Сторони, право на звільнення від сплати судових витрат, право громадян однієї Сторони на одержання безоплатної правової допомоги на тих самих умовах і у тому самому обсязі, що і громадян та осіб, що постійно проживають на території іншої Сторони. Зазначені положення застосовуються так само і до юридичних осіб, утворених відповідно до законодавства будь-якої зі Сторін.