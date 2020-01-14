Рада ратифікувала протокол про вільну торгівлю між Україною та Грузією

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Грузії про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року".

За його ухвалення проголосували 328 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Рада ратифікувала Протокол між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Республіки Грузія про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року, вчинений в м. Києві 21 травня 2019 року, який набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання договірними сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

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Ратифікація цього документа дозволить використовувати ідентичні правила походження у двосторонній торгівлі та застосовувати принцип діагональної кумуляції, а також надалі збільшити експорт до країн та територій – учасниць Конвенції, з якими укладені угоди про вільну торгівлю, за преференційними ставками мита.