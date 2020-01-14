Рада експортерів при МЗС домовилася про співпрацю з Сінгапуром

Рада експортерів при МЗС домовилася про співпрацю з Сінгапуром

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Укрінформ
Рада експортерів та інвесторів при МЗС і Сінгапурсько-китайська Торгово-промислова палата підписали меморандум про співпрацю.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив у Twitter.

"В міністерстві торгівлі Сінгапуру підписали меморандуми про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів при МЗС і Сінгапурсько-китайською ТПП, а також між Малою академією наук України та Науковим центром Сінгапуру. Допомагаємо українському бізнесу та науці "зайти" в Азію", - зазначив дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Пристайко перебуває з офіційним візитом у Республіці Сінгапур.

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