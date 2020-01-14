Рада експортерів при МЗС домовилася про співпрацю з Сінгапуром
Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив у Twitter.
В міністерстві торгівлі Сінгапуру підписали меморандуми про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів при МЗС і Сінгапурсько-китайською ТПП, а також між Малою академією наук України та Науковим центром Сінгапуру. Допомагаємо українському бізнесу та науці "зайти" в Азію. pic.twitter.com/qD5B0iZfTG— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 14 січня 2020 р.
"В міністерстві торгівлі Сінгапуру підписали меморандуми про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів при МЗС і Сінгапурсько-китайською ТПП, а також між Малою академією наук України та Науковим центром Сінгапуру. Допомагаємо українському бізнесу та науці "зайти" в Азію", - зазначив дипломат.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Пристайко перебуває з офіційним візитом у Республіці Сінгапур.