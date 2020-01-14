Пристайко анонсував візит сінгапурських бізнесменів в Україну
Укрінформ
Цього року в Сінгапурі відбудеться другий Українсько-сінгапурський бізнес-форуму, а група сінгапурських бізнесменів відвідає Україну.
Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко у Twitter.
“Сінгапур – це одна із важливих дверей до азійського ринку. Зустрівся із старшим міністром торгівлі Ко По Куном. Маємо конкретні домовленості на 2020 рік: візит групи сінгапурських бізнесменів до України; проведення у Сінгапурі другого Українсько-сінгапурського бізнес-форуму”, - зазначив Пристайко.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 13-14 січня перебуває з офіційним візитом у Республіці Сінгапур.