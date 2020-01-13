Пристайко зустрівся з прем’єром Сінгапуру

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун передав співчуття Президенту України Володимиру Зеленському та сім’ям загиблих внаслідок збиття українського літака в Ірані.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Twitter після зустрічі з главою сінгапурського уряду.

"Сьогодні під час зустрічі прем’єр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун передав співчуття Президенту Зеленському та сім'ям загиблих PS752. Вдячні Сінгапуру за підтримку у важкі години", - зазначив Пристайко.

Сьогодні під час зустрічі Прем'єр-міністр Сінгапуру @leehsienloong передав співчуття Президенту @ZelenskyyUa та сім'ям загиблих #ps752. Вдячні Сінгапуру за підтримку у важкі години. pic.twitter.com/NeSi2sd39H — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 13 січня 2020 р.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 13-14 січня перебуває з офіційним візитом у Республіці Сінгапур.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.