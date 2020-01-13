Глава МЗС України здійснює офіційний візит до Сінгапуру

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 13-14 січня перебуває з офіційним візитом у Республіці Сінгапур.

Про це повідомляє пресслужба МЗС

"13-14 січня 2020 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з офіційним візитом в Республіці Сінгапур, у рамках якого передбачені зустрічі з сінгапурським керівництвом, представниками ділових кіл, експертами та політологами", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у пресслужбі, у рамках візиту Пристайко проведе конференцію послів України у державах Південно-Східної Азії.