Порошенко: Визнання Іраном вини за літак МАУ - початок тривалого розслідування

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що визнання Іраном вини у збитті українського літака не позбавляє від покарань, а позиція Верховної Ради щодо розслідування авіакатастрофи має бути ширшою.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, зазначивши, що саме тому фракція "Євросолідарність" пропонувала свій проєкт постанови щодо цієї трагедії, повідомили у пресслужбі партії.

"Позиція Верховної Ради України щодо розслідування трагедії з українським літаком, якого було збито в Ірані, має бути ширшою, аніж ритуальне висловлення співчуття чи констатація явки з повинною з боку іранської влади. Український парламент має наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні, яке дасть відповіді на всі питання про причини і фігурантів цього злочину", - сказав Порошенко.

Він також провів паралель з тим, як повела себе іранська влада - і Кремль після збиття літака "Малазійських авіаліній" МН17.

"Так, Іран повівся порядніше, ніж Москва, яка вбила сотні людей і цинічно заперечує свою відповідальність і свою провину вже шостий рік. Але явка з повинною теж не позбавляє від покарання. Той, хто російською ракетою збив український літак, повинен понести міжнародно-правову відповідальність. Для цього замало визнання з боку Ірану. Для цього треба знайти і довести відповіді на важливі питання. Не лише хто натиснув кнопку "пуск" на ракеті. Хто був в бойовому розрахунку – іранці чи іноземні інструктори? Хто і чому віддав наказ? Чийого виробництва була зброя?", – зазначив Порошенко.

За його словами, зізнання Ірану - це не фінал трагічної історії. "Це початок тривалого розслідування і відповідальності. Йдеться не лише про грошові компенсації родинам загиблих. Йдеться про честь і гідність нашої з вами держави України. Цей процес, як вчить досвід МН17 – процес важкий і тривалий", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що заява парламенту всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію – і влади, і опозиції.

Як повідомлялося,Верховна Рада ухвалила заяву у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран.

Автор цього документа - голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

Заяву підтримали 368 народних депутатів.

У ній йдеться, що Верховна Рада висловлює співчуття родинам і близьким усіх загиблих та парламентам країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи 8 січня, очікує на офіційні вибачення Ірану за збиття українського літака, а також закликає Іран визнати свою повну відповідальність.

Також Верховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ірану до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 осіб, всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Фото: eurosolidarity.org