Порошенко: Визнання Іраном вини за літак МАУ - початок тривалого розслідування

Порошенко: Визнання Іраном вини за літак МАУ - початок тривалого розслідування

Укрінформ
П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що визнання Іраном вини у збитті українського літака не позбавляє від покарань, а позиція Верховної Ради щодо розслідування авіакатастрофи має бути ширшою.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, зазначивши, що саме тому фракція "Євросолідарність" пропонувала свій проєкт постанови щодо цієї трагедії, повідомили у пресслужбі партії.

"Позиція Верховної Ради України щодо розслідування трагедії з українським літаком, якого було збито в Ірані, має бути ширшою, аніж ритуальне висловлення співчуття чи констатація явки з повинною з боку іранської влади. Український парламент має наполягати на повномасштабному міжнародному розслідуванні, яке дасть відповіді на всі питання про причини і фігурантів цього злочину", - сказав Порошенко.

Він також провів паралель з тим, як повела себе іранська влада - і Кремль після збиття літака "Малазійських авіаліній" МН17.

"Так, Іран повівся порядніше, ніж Москва, яка вбила сотні людей і цинічно заперечує свою відповідальність і свою провину вже шостий рік. Але явка з повинною теж не позбавляє від покарання. Той, хто російською ракетою збив український літак, повинен понести міжнародно-правову відповідальність. Для цього замало визнання з боку Ірану. Для цього треба знайти і довести відповіді на важливі питання. Не лише хто натиснув кнопку "пуск" на ракеті. Хто був в бойовому розрахунку – іранці чи іноземні інструктори? Хто і чому віддав наказ? Чийого виробництва була зброя?", – зазначив Порошенко.

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За його словами, зізнання Ірану - це не фінал трагічної історії. "Це початок тривалого розслідування і відповідальності. Йдеться не лише про грошові компенсації родинам загиблих. Йдеться про честь і гідність нашої з вами держави України. Цей процес, як вчить досвід МН17 – процес важкий і тривалий", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що заява парламенту всім своїм змістом має демонструвати сильну українську позицію – і влади, і опозиції.

Як повідомлялося,Верховна Рада ухвалила заяву у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" внаслідок його збиття Ісламською Республікою Іран.

Автор цього документа - голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко.

Заяву підтримали 368 народних депутатів.

У ній йдеться, що Верховна Рада висловлює співчуття родинам і близьким усіх загиблих та парламентам країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи 8 січня, очікує на офіційні вибачення Ірану за збиття українського літака, а також закликає Іран визнати свою повну відповідальність.

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Також Верховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ірану до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні. На його борту перебувало 176 осіб, всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Фото: eurosolidarity.org

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