"Євросолідарність" вважає катастрофу літака МАУ безпековою кризою нової влади

Авіакатастрофа українського літака в Ірані, спричинена ракетним ударом, стала першою серйозною безпековою кризою для нової влади, і влада продемонструвала безвідповідальність та некомпетентність.

Таку думку з трибуни Верховної Ради у вівторок, 14 січня, висловив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, повідомляє пресслужба політсили.

"Ви розлетілися по курортах світу і навіть не передбачили механізму, як зібратися у разі виникнення кризової ситуації", – зазначив Герасимов, нагадавши, що керівники, відповідальні за безпековий сектор країни, перебували за межами держави і не перервали негайно свій відпочинок після авіакатастрофи.

Він також наголосив, що чиновники до останнього приховували справжню причину катастрофи, хоча вона була відома практично одразу.

"Треба віддати належне Зеленському – він зміг дістатися до України майже за добу. Втричі швидше, ніж американські астронавти на Місяць! Інші чиновники, які несуть відповідальність за безпеку і розвідку, взагалі не відчули потреби повернутися на робочі місця", – додав співголова фракції "Європейська солідарність".

Герасимов також озвучив ті запитання, які є у суспільства щодо істинних причин поїздки Зеленського до Оману.

"Суспільство вимагає ясності і щодо Оману. За версією влади виходить, останнім бажанням султана на смертному одрі було побачити нашого "найвеличнішого лідера сучасності". І через це всіх нас дуже цікавлять загадкові чартери, які в ті дні літали між Оманом і Росією. Дуже схоже на таємні переговори", – підсумував Герасимов.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, оприлюдненому ввечері 11 січня, запевнив, що усіх винних у трагедії покарають.

За даними ЗМІ, Зеленський повернувся зі свого відпочинку в Омані 9 січня о 2:37 ночі - майже через добу після катастрофи літака МАУ.

При цьому, за інформацією видання "Новое время", у пресслужбі Офісу Президента заперечили раніше опубліковану інформацію в ЗМІ про можливу зустріч Зеленського з делегацією з Москви в Омані.

Фото: АА