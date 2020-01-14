Скасування адвокатської монополії: Рада підтримала зміни до Конституції
Відповідне рішення підтримали 295 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту закону, він має на меті виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.
"У зв'язку із цим пропонується вилучити частину п'яту статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена", - ідеться в пояснювальній записці.
Також законопроєкт пропонує вилучити підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV "Перехідні положення", згідно з яким із дня набрання чинності закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.
Передбачається, що ухвалення закону сприятиме оптимізації механізму отримання професійної правничої допомоги.
Відповідно до чинного законодавства, після попереднього схвалення законопроєкт, яким вносяться зміни до Основного закону, на наступній черговій сесії має підтримати конституційна більшість у щонайменше 300 голосів.
Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня 2019 року Верховна Рада включила до порядку денного та направила на висновок до Конституційного суду президентський законопроєкт №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".
Конституційний Суд 1 листопада визнав конституційним законопроєкт №1013.