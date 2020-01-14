Скасування адвокатської монополії: Рада підтримала зміни до Конституції

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)" (№1013).

Відповідне рішення підтримали 295 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться в пояснювальній записці до проєкту закону, він має на меті виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

"У зв'язку із цим пропонується вилучити частину п'яту статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена", - ідеться в пояснювальній записці.

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Також законопроєкт пропонує вилучити підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV "Перехідні положення", згідно з яким із дня набрання чинності закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Передбачається, що ухвалення закону сприятиме оптимізації механізму отримання професійної правничої допомоги.

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Відповідно до чинного законодавства, після попереднього схвалення законопроєкт, яким вносяться зміни до Основного закону, на наступній черговій сесії має підтримати конституційна більшість у щонайменше 300 голосів.

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня 2019 року Верховна Рада включила до порядку денного та направила на висновок до Конституційного суду президентський законопроєкт №1013 "Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)".

Конституційний Суд 1 листопада визнав конституційним законопроєкт №1013.