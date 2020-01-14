У "Слузі народу" визначилися з кандидатурою очільника "міжнародного" комітету

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва має очолити народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Мережко, а Комітет з питань правової політики - Андрій Костін ("Слуга народу").

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Голова фракції Давид Арахамія оголосив, що є пропозиція, щоб Комітет правової політики очолив нинішній заступник Костін, а закордонних справ - Олександр Мережко", - сказала Кравчук.

Депутат додала, що з цього питання відбувалися консультації з Президентом, Офісом Президента і в комітетах.

Кравчук зазначила, що парламент планує розглянути питання призначення Костіна і Мережка на посади керівників комітеті до кінця цього пленарного тижня.

Андрій Костін наразі обіймає посаду заступника голови Комітету з питань правової політики.

Олександр Мережко - член Комітету з питань правової політики.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Питання про звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва було порушено після скандалу, коли один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на якому депутат переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

1 листопада Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету, однак Рада не підтримала цю пропозицію.