У "Слузі народу" визначилися з кандидатурою очільника "міжнародного" комітету
Про це журналістам у кулуарах парламенту сказала заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Голова фракції Давид Арахамія оголосив, що є пропозиція, щоб Комітет правової політики очолив нинішній заступник Костін, а закордонних справ - Олександр Мережко", - сказала Кравчук.
Депутат додала, що з цього питання відбувалися консультації з Президентом, Офісом Президента і в комітетах.
Кравчук зазначила, що парламент планує розглянути питання призначення Костіна і Мережка на посади керівників комітеті до кінця цього пленарного тижня.
Андрій Костін наразі обіймає посаду заступника голови Комітету з питань правової політики.
Олександр Мережко - член Комітету з питань правової політики.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.
Питання про звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва було порушено після скандалу, коли один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на якому депутат переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.
1 листопада Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету, однак Рада не підтримала цю пропозицію.