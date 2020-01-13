У “Слуги народу” є кандидат посаду голови комітету з правової політики

Фракція "Слуга народу" пропонуватиме обрати на посаду голови Комітету з питань правової політики Андрій Костіна замість Ірини Венедіктової, яка призначена тимчасово виконуючою обов'язки директора ДБР.

Про це на брифінгу 13 січня заявив перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо комітету правової політики, то наша пропозиція, яку ми спрямували до Регламентного комітету, - це заступник голови цього комітету, Андрій Костін", - розповів Корнієнко.

Щодо кандидатури на заміну голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Богдана Яременка, то у фракції ще тривають дискусії.

"Щодо (комітету - ред.) міжнародного співробітництва, ми ведемо ще дискусії, консультації всередині фракції, але я думаю, що на цьому тижні буде наше рішення", - сказав Корнієнко.

Раніше Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив думку, що Ірина Венедіктова, яку було призначено т.в.о. директора Державного бюро розслідувань, може скласти повноваження народного депутата поточного тижня.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника ДБР Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Питання про звільнення Богдана Яременка з посади голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва було порушено після скандалу, коли один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на якому депутат переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

1 листопада Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.