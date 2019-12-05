У "Слузі народу" поясняли, чому забракло голосів для призначення Ясько

У "Слузі народу" тривала дискусія стосовно призначення нового керівника Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, що призвело до низької підтримки відповідного рішення представниками фракції під час голосування в залі парламенту.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Була, напевно, внутрішня дискусія. Нас же звинувачують у тому, що ми голосуємо як солдати, але бачте, й дискусія може бути. Проти звільнення старого голови (Богдана Яременка - ред.) не було жодного (сумніву), наскільки мені відомо. Взагалі, дискусія головним чином стосувалася процедури визначення нового голови (комітету), тобто нової кандидатури. На думку деяких наших колег, процедура була трошки заплутаною, і тому можливо, не відповідала тим демократичним стандартам, які вони собі уявляють", - пояснив Гетманцев.

Водночас він вважає, що звільнення Яременка з посади голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та призначення на неї Єлизавети Ясько Верховна Рада мала була розглядати окремими питаннями.

"Це питання до Регламентного комітету, чому питання не були розділені. Я також вважаю, що краще було би проголосувати окремо за кожне рішення, але що зроблено те зроблено. Я переконаний, що будуть зроблені висновки - і ми обов'язково повернемося до цього питання", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, ухвалення постанови про звільнення Яременка і призначення Ясько на посаду голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики підтримали 186 народних депутатів. При цьому 176 голосів “за” рішення віддали члени фракції "Слуга народу".

Питання про звільнення Яременка з посади голови "міжнародного" комітету було порушено після скандалу, коли один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на якому депутат переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

1 листопада фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради розглянути доцільність перебування Яременка на посаді голови комітету. Цього ж дня Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету.

За регламентом, у разі відкликання голови комітету нового кандидата на цю посаду пропонує фракція, за чиєю квотою був обраний попередній очільник комітету.

4 грудня Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту підтримав проєкт постанови щодо звільнення депутата Яременка з посади голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та призначення на неї Яресько, яка очолює постійну делегацію в ПАРЄ.