Для розгляду в Раді законопроєкту про ринок землі все готово — радник Прем’єра

Для базового розгляду закону про обіг сільськогосподарської землі в Україні все готово, справа лише за політичною волею.

Про це написав радник Прем'єр-міністра України Олексій Мушак у Facebook.

“До розгляду базового для земреформи (законопроєкту — ред.) 2178-10 в Раді все готове. 10 днів на ознайомлення пройшло. Справа лише за політичною волею”, - написав Мушак.

Він зазначив, що наразі існує два варіанти розгляду в ВР.

“Або по повній процедурі, що займе порядку 2 місяців і одну й ту саму правку в різних варіаціях будуть розглядати більше 2000 раз. Або згідно з рекомендаціями комітету, який пропонує розглянути документ з використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР. Сам розгляд займе до 3 годин”, - заявив експерт.

За його словами, наразі правки об'єднані в 9 блоків, в кожному з яких підтримано системну правку. Відповідно, всі інші правки до тих же положень законопроєкту вважаються відхиленими. Те ж можна повторити в сесійній залі.

“Спочатку на Погоджувальній раді приймається рішення про розгляд цього закону по 119 статті Регламенту ВР. Оскільки коаліція, вона ж "СН", має більше 226 голосів, то для цього рішення не потрібно погодження інших фракцій. Далі за це рішення має проголосувати лише 150 депутатів в сесійному залі, бо це процедурне рішення. Після цього 9 основних правок мають бути підтримані 226 голосами ЗА. Всі інші правки згідно 45 статті Регламенту ВР вважаються вже розглянутими та відхиленими”, - пояснив радник прем'єра.

Він наголосив, що є багаторічна практика використанням парламентом цих норм.

Також, за словами Мушака, подання 4018 поправок на 2583 сторінках до проєкту закону, що містить лише 6 сторінок є “законодавчим спамом, що має на меті лише затримку прийняття закону”.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сьогодні зазначив, що законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) наразі не стоїть на порядку денному.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

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