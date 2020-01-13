Що дасть нам закон про землю. Інфографіка

В перший пленарний тиждень (14-17 січня) Рада повернеться до законопроєкту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення”. Його розглянуть у другому читанні та вцілому. Земельне питання наприкінці 2019-го збурило українське суспільство, документ обіцяли переглянути. Відтак, Укрінформ підготував інфографіку з інформацією, що містить доопрацьований законопроєкт.

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