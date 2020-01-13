Що дасть нам закон про землю. Інфографіка
Укрінформ
В перший пленарний тиждень (14-17 січня) Рада повернеться до законопроєкту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення”. Його розглянуть у другому читанні та вцілому. Земельне питання наприкінці 2019-го збурило українське суспільство, документ обіцяли переглянути. Відтак, Укрінформ підготував інфографіку з інформацією, що містить доопрацьований законопроєкт.
Хто і як купуватиме ділянки
- Купувати землю зможуть тільки громадяни України, держава, громади (нововведення) та вітчизняні компанії, засновані українцями (норма діє до 1 січня 2024 року)
- Іноземці в якості засновників компаній будуть допущені до ринку тільки в результаті земельного референдуму. Якщо отримають землю в спадок, протягом року повинні здійснити їх відчуження
- Іноземцям заборонено купувати землі державної і комунальної власності, наділи, розташовані ближче 50 км від державного кордону
- Ні за яких обставин землю не зможуть купувати громадяни й компанії країни-окупанта, а також особи й організації, причетні до тероризму, відмивання грошей та компанії, зареєстровані в офшорах
- Фізичні особи та компанії купуватимуть до 10 тис га “в одні руки”. Обмеження не стосуватимуться банків, що отримають землю під заставу. Протягом 2 років фінустанови мусять продати її на аукціонах
- Ціна землі не зможе бути нижчою нормативної грошової оцінки
- В орендарів буде переважне право на придбання орендованої ними ділянки. Для них і громадян з правом постійного користування передбачена розстрочка платежу до 5 років