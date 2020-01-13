Законопроєкт про ринок землі наразі не на порядку денному — Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) наразі не стоїть на порядку денному.

Про це Разумков розповів на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на сьогодні цей закон не стоїть на порядку денному. А ще ми йдемо до того, щоб розглядати всі закони, які є в порядку денному сесії. Але час у нас є для цього. Я думаю, що ми будемо ще опрацьовувати це питання як із представниками різних політичних партій та груп, так і з депутатським корпусом і з суспільством, в першу чергу, тому що це більш ніж важливо", - зауважив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).