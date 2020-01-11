Цей рік стане роком детінізації української економіки - Гончарук

2020 рік стане роком детінізації української економіки і вже ведеться робота у кількох напрямках.

Про це 11 січня у ході наради з регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомив глава уряду на своїй сторінці у Facebook.

"Тіньові схеми — це кошти, вкрадені у кожного українця. 2020-ий рік стане роком детінізації української економіки", - наголосив Гончарук.

За його словами на сьогодні вже ведеться робота в кількох напрямках.

"Ми вже почали з нелегальних АЗС, грального бізнесу та обліку деревини", - підкреслив Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 19 листопада 2019 року підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону» № 249-ІХ, ухвалений Верховною Радою 30 жовтня 2019 року.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення, щоб з 1 лютого в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини.

29 вересня уряд схвалив проєкт закону про легалізацію грального бізнесу в Україні. Ним передбачалося, що азартні ігри будуть проводитися виключно на території готелів, на ігровому обладнанні з використанням програмного забезпечення, яке відповідає міжнародним стандартам.

20 грудня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд очікував на швидке ухвалення закону щодо легалізації грального бізнесу. Проте, оскільки депутати провалили законопроєкт, Кабмін віддав доручення за день припинити ліцензії розповсюджувачів лотерей, під якими працювали зали з ігровими автоматами. Вже протягом першої доби МВС прозвітував про закриття майже 5 300 гральних закладів. Ще про закриття 43 таких закладів повідомила Служба безпеки України.

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Як повідомлялося, 26 грудня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива. А вже 28 грудня СБУ припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.