Гончарук пообіцяв поставити остаточну крапку у справі з нелегальними АЗС

Боротьба з нелегальними заправками в країні буде доведена до кінця.

Про це 11 січня у ході наради з регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомив глава уряду на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд послідовно знищує тіньові ринки. Ми обов’язково доведемо цю справу (боротьбу з нелегальними АЗС, - ред.) до кінця", - підкреслив прем'єр.

У ході наради він наголосив, що Державна фіскальна служба України та Служба безпеки України мають продовжити перевірки, а місцева влада — активніше долучитися до процесу в рамках робочих груп.

Як повідомлялося, 26 грудня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива. А вже 28 грудня СБУ припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.