Боротьба з нелегальними АЗС: Гончарук зустрівся з нафтотрейдерами

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть ліквідовані, а їхні учасники - притягнуті до відповідальності.

Про це глава уряду написав на своїй сторінці у Facebook за результатами чергової зустрічі з нафтотрейдерами.

"В Україні не буде тіньового ринку нафтопродуктів. Усі схеми будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники - притягнуті до відповідальності", - написав він.

Гончарук нагадав, що за ініціативою Президента Володимира Зеленського уряд розпочав широку кампанію з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним, в ході якої силами ДФС, Нацполіція та СБУ було здійснено 2200 перевірок.

Зокрема, за даними Прем’єр-міністра, було перевірено інформацію щодо 1399 нелегальних АЗС, з них 377 - зупинили діяльність, 559 — демонтовані, ще 463 - оформили ліцензію.

Також, за словами Гончарука, з обігу вилучили 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн.

Крім того, в рамках боротьби з нелегальними АЗС відкрито 292 адміністративних проваджень та 152 - кримінальних.

"Уряд зробив рішучі кроки. Спільно з нафтотрейдерами ми продовжимо боротьбу з нелегальними АЗС... Українці купуватимуть пальне європейської якості виключно в ліцензованих нафтотрейдерів. Це один із пріоритетів нашого уряду", - підсумував Гончарук.

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року Гончарук дав доручення ДФС і правоохоронцям до 9 січня 2020 року вирішити питання тіньового обігу пального.