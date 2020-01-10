Верланов: Податкова оштрафувала нелегальні АЗС на майже 100 мільйонів
Про це інформує пресслужба ДПС України.
"Завдяки злагодженій роботі співробітників ДПС виявлено 25 випадків необлікованого пального. За цими фактами на порушників накладені санкції на загальну суму 4,634 млн грн. За відсутність реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі виписано штрафів на загальну суму 4,891 млн грн. Загалом за вказаний період виявлено 8 таких порушень. Також встановлено 2 факти продажу пального понад обсяги, що потребує поповнення ліміту. На порушників накладено санкції в розмірі 71,711 млн грн", - йдеться у повідомленні.
"Ми не дамо спокійно жити тим, хто працює нелегально на "сірих" та "чорних" ринках. В тому числі має бути ліквідований нелегальний ринок пального", - прокоментував результати роботи податкової служби голова ДПС Сергій Верланов.
Він наголосив, що податкова у співпраці з правоохоронними та іншими контролюючими органами, а також місцевою владою і надалі виявлятиме та припинятиме роботу нелегальних АЗС. За його словами, йдеться не тільки про інтереси бюджету і захист конкуренції, а й безпеку громадян, яку нелегальний бізнес не може гарантувати.
Як повідомлялося, раніше Прем’єр-міністр Олексій Гончарук дав доручення ліквідувати діяльність нелегальних автомобільних заправних станцій (АЗС) по всій Україні до 9 січня.