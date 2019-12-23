Верланов пояснив, на які зарплати має бути зменшений податковий тиск

У рамках оголошеної на 2020 рік податкової реформи розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб.

Про це сказав голова Державної податкової служби Сергій Верланов, повідомляє пресслужба ДПС.

«У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої урядом та підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений», – сказав Верланов.

За словами очільника податкової служби, наразі є чіткий перелік податків, який планується знизити під час проведення податкової реформи. Це, передусім, податки на фонд оплати праці.

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Він також підкреслив, що в Україні податкове навантаження є середнім по світу, а ключовим є питання податкової справедливості.

«Є платники, які не сплачують податки. Тому податкове навантаження концентрується тільки на законослухняних компаніях і громадянах. І наше завдання – робити так, щоб платили усі, що дозволить знижувати податки», – зауважив Верланов.