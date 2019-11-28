Податкова на третину зменшила кількість перевірок бізнесу

Державна податкова служба України у серпні-жовтні 2019 року провела лише 2,7 тисяч позапланових перевірок, тоді як за аналогічний період минулого року - 3,8 тисяч.

Крім того, податкова здійснила 1,1 тисяч планових перевірок, що на 200 менше, ніж у серпні-жовтні 2018 року. Про це ДПС повідомляє на своїй офіційній сторінці у Facebook.

“Кількість позапланових перевірок за період роботи ДПС, серпень-жовтень цього року до серпня-жовтня минулого року, скоротилася на третину. Донарахування за наслідками перевірок зросли майже вдвічі”, - прокоментував результати аудитів голова ДПС Сергій Верланов.

За його словами, статистика свідчить, що курс на скорочення перевірок і зменшення тиску на бізнес, обраний оновленою ДПС, - уже дає результат.

“Ми посилили аналітичну роботу, удосконалили систему відбору платників податків для перевірок. Тобто з перевіркою приходимо лише тоді, коли є всі підстави вважати, що підприємство намагається ухилитися від сплати податків”, - підкреслив Верланов.

За даними ДПС, з серпня по жовтень цього року планові та позапланові перевірки торкнулися 5,9% суб’єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% малого.