Нова податкова служба проти наповнення бюджету за будь яку ціну — Верланов

У ДПС пообіцяли відмовитися від силових методів «вибивання» податків, скоротити кількість судових суперечок з платниками податків і не мучити бізнес перевірками.

Про це в інтерв'ю "Мінфіну" сказав голова ДПС України Сергій Верланов, повідомляє пресслужба відомства.

За словами очільника відомства, за 10 місяців надходження до зведеного бюджету зросли майже на 20%, хоча база оподаткування практично не змінилася.

Верланов підкреслив, що нова податкова служба проти наповнення бюджету за будь яку ціну.

"Я поставив чітке завдання – зупинити витискання податків, примушування до переплат по податку на прибуток і інші подібні ганебні практики.Бо це все одне, що рубати гілку, на якій сидиш: сьогодні ти витиснув із бізнесу все і навіть більше. А завтра, через скорочення обігових коштів, через погіршення умов ведення бізнесу підприємства просто зменшать відрахування до бюджету", - зазначив голова ДПС України.

Він поінформував, що податківці змінили підходи до адміністрування податків - залишили силові методи наповнення бюджету у минулому. Натомість сконцентрувались на аналітичній роботі.

"Ми сфокусували увагу на ризикових операціях і платниках. Вперше за багато років ми почали послідовно боротися з податковими схемами. Статистика податкових надходжень до бюджету говорить про те, що нам це вдається. Наприклад, за серпень-жовтень нарахування ПДВ зросли на 20,3%, а обсяги постачання (бази податку) зросли лише на 5,3 %. Я впевнений, що боротьба з тінню — єдино правильний шлях і можливість збільшувати надходження до бюджету. Підвищення рівня аналітичної роботи і зміщення фокусу уваги податкової на мінімізаторів – це ще і неабиякий позитив для сумлінних платників", - зазначив Сергій Верланов.